كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - درويش يستعرض مميزات المنطقة الاقتصادية بمعرض دولى

استعرض عبد القادر درويش، نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الشمالية، سياسة المنطقة الاقتصادية ورؤيتها فى التطوير والتنمية فى المجالات المختلفة والمناطق المتنوعة داخل المنطقة، خلال جلسة روسيا والتعاون الإفريقى، ضمن فعاليات معرض التجارة الإفريقى.

جاء ذلك خلال مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، فى فعاليات معرض التجارة الإفريقى بوفد من الهيئة، برئاسة اللواء بحرى عبدالقادر درويش، نيابة عن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، والذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى أكسيم بنك"، فى إطار حرص المنطقة على الترويج للفرص الاستثمارية وبحث إقامة شراكات مع المناطق الاقتصادية فى إفريقيا، وبحث أساليب تيسير التجارة وإزالة العوائق والتحديات التى تواجه المستثمرين الأفارقة داخل القارة، والتغلب على المشكلات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والحواجز الجمركية فى ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما عرض درويش أهم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون التى تسعى المنطقة الاقتصادية لتعزيزها مع الدول الإفريقية، وذلك بحكم هوية مصر الإفريقية وجغرافية منطقة قناة السويس والتى تعتبر بوابة لقارة إفريقيا، بالإضافة إلى حوافز المنطقة وإعفاءاتها واتفاقيات التجارة التى تتمتع بها المنطقة مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية وأمريكا وهو ما يعطيها معاملة تفضيلية لكثير من المنتجات ويسهل عملية وصولها لعدد كبير من الدول حول العالم.

وقام اللواء درويش بعرض أهم الاستثمارات والمشروعات التى تقوم بها المنطقة حاليا فى مجالات البنية التحتية والأخرى التى يقوم بها المستثمرون والمطورون فى قطاعات مختلفة من الاستثمار والتى نجحت المنطقة فى جذبها خلال العامين الماضيين.

ثم عرض شرحا للأعمال التى تتم داخل الهيئة بشكل عام والمنطقة الشمالية بشكل خاص، حيث تحدث عن المفاوضات الجارية حاليا بين المنطقة والجانب الروسى لإقامة منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد.

وقال درويش إن هذا المعرض يعد هو الأول من نوعه فى إفريقيا، حيث يوفر منصة لتبادل المعلومات والفرص والصفقات التجارية التى تسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين بلدان القارة السمراء، وهو فرصة لنا كمنطقة لعرض تجاربنا وعرض رؤيتنا فى تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وتيسير حركة التجارة داخل القارة.