كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - امرأة عجوز لقيت مصرعها أثناء ممارستها السباحة

نشر موقع "لايف ليك" الشهير، مقطع فيديو مروعًا، يظهر فيه امرأة عجوز لقيت مصرعها أثناء ممارستها السباحة في أحد مراكز السباحة في الصين.

ويظهر في اللقطات، لحظة غرق امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا، في حمام السباحة، حيث هرع إليها العمال وتمكن أحدهم من إخراجها من المياه وحاولوا إنقاذها بالإسعافات الأولية لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.