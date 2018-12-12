كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - امرأة عجوز لقيت مصرعها أثناء ممارستها السباحة
نشر موقع "لايف ليك" الشهير، مقطع فيديو مروعًا، يظهر فيه امرأة عجوز لقيت مصرعها أثناء ممارستها السباحة في أحد مراكز السباحة في الصين.
ويظهر في اللقطات، لحظة غرق امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا، في حمام السباحة، حيث هرع إليها العمال وتمكن أحدهم من إخراجها من المياه وحاولوا إنقاذها بالإسعافات الأولية لكنها كانت قد فارقت الحياة.
وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.
شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة عجوز لقيت مصرعها أثناء ممارستها السباحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .