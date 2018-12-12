بالفيديو| هيلاري كلينتون وجون كيري في وصلة رقص هندي قبل "الزفاف الأسطوري"

قبل ساعات من إقامته، بدأ الحضور في التوافد على قصر أمباني في مدينة أودايبور الهندية، استعدادًا لحضور حفل الزفاف الأسطوري لإيشا، ابنة الملياردير موكيش إمباني، ورجل الأعمال أناند بيرامال، ابن الملياردير "أجاي بيرامال"، ومن بينهم هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، التي وصلت إلى المدينة الهندية السبت الماضي.

وتداول مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطعًا مصورًا من الاحتفالات السابقة على الزفاف الأسطوري، الذي أظهر مشاركة كل من هيلاري كلينتون وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في وصلة رقص مع الفنان الهندي شاروخان، وآيشواريا راي وعامر خان وكاران جوهر.

كما زارت كلينتون سواديز بازار، وهي مبادرة من مؤسسة "ريلاينس" تتضمن 108 من الحرف اليدوية التقليدية وأشكال الفن في الهند، بصحبة العروس إيشا أمباني ووالدتها نيتا أمباني، الأحد الماضي، وفقًا لموقع "Hindustan Times" الهندي.

ويجمع الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا وقوة وثروة، إذ أوضحت مجلة فوربس أن ثروة أمباني، رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، تبلغ 47 مليار دولار.

​