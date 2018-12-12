قدمي لأطفالك البيتزا بعد رجوعهم من المدرسة.. غنية بـ"فيتامين سي" وتزيد المناعة

قبل رجوع الأطفال من المدرسة تبدأ الأمهات في التفكير في الوجبة المثالية التي يجب أن تقدمها لأولادها لتمدهم بالطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجها ليشعر بالدفء في ظل الطقس البارد، فقالت خبيرة التغذية مها ماهر لـ"هن" إن البيتزا من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تقدم للطفل.

وأضافت "ماهر" أن البيتزا تساعد في تقديم الطاقة التي يحتاج إليها جسم الطفل ليبدأ مرحلة جديدة بعد رجوعه من المدرسة ليذاكر وينتهي من مذاكرته، وذلك لاحتوائها على عدة عناصر مختلفة ومتنوعة.

وأكدت خبيرة التغذية أن البيتزا تحتوي على فيتامين "B" الموجود في الدقيق الذي يعمل على زيادة مناعة الجسم، كما أنها تساعد في التخلص من مشكلة النحافة التي يعاني منها الكثير من الأطفال.

كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الموجودة في الخضراوات التي تساعد في التخلص من الإمساك، بالإضافة إلى فيتامين سي الموجود في الطماطم الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم.

أما الأجبان الموجودة في البيتزا، فتحتوي على الكالسيوم الذي يحتاجه الأطفال لتقوية عظامهم، وأسنانهم.

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