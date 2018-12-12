بالصور| "هوت شورت وحذاء برقبة".. جلسة تصوير جديدة لـ"أروى جودة"

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها، بأحدث جلسات تصويرها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جودة" على أحد شواطئ رأس سدر، مرتدية "هوت شورت" و"تيشيرت" باللون الأبيض، مع حذاء برقبة، مُمسكة ببعض الألعاب المضيئة، ليتفاعل جمهورها بإطلالتها الأخيرة.

وتفضل أروى عادةً الترويج للشواطئ المصرية بصورها، فمؤخرًا ظهرت بإطلالة شبابية هادئة، خلال قضائها إجازة على أحد شواطئ البحر الأحمر في طابا.

وارتدت حينها بنطالًا أبيض واسعا من الكتان و"بادي ستومك"، مع شال أبيض طويل، بجانب اكسسوارات بسيطة.

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