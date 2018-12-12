مفاجأة في قضية المحامية: "المتهمين مغتصبونيش"

ظهرت مفاجأة في تحقيقات النيابة بشأن واقعة اتهام محامية لـ3 عاطلين وسائق توك توك باغتصابها خلف فندق شهير بشارع الهرم، أن مقدمة البلاغ عدلت عن أقوالها، أثناء مثولها أمام جهات التحقيقات، وقالت في مواجهة مع المتهمين أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق صباح اليوم: "مغتصبونيش.. سرقوا مني الشنطة والتليفون".

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المحامية قالت بأنها أدعت أن المتهمين اغتصبوها حتى تهتم رجال الشرطة، ويتم إلقاء القبض عليهم بعد واقعة سرقة، لذلك قررت النيابة العامة حجز المحامية والمتهمين الأربعة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكانت السيدة الثلاثينية قد توجهت إلى قسم شرطة الهرم وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وجاء بالمحضر أن سيدة في العقد الثالث من عمرها تعمل محامية كانت في زيارة لإحدى صديقاتها، وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت توك توك للذهاب إلى شقتها بمنطقة الهرم، وعقب ذلك تعرضت لواقعة اغتصاب على يد 4 أشخاص لمدة ساعة ونصف.

وذكرت تحريات المباحث وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنه عقب تحرير محضر بأقوال المحامية، ناقشها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وأدلت بأوصاف المتهمين، وعلى الفور تم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، المشتبه فيهم.

وانطلقت مأمورية تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى الموقف، وبدأت القوات في فحص عدد من المشتبه فيهم، ومناقشة عدد من سائقي التوك توك حتى توصلت القوات إلى المتهم الرئيسي.

وتم استئذان النيابة العامة، لضبطه، وانطلقت مأمورية وألقى القبض عليه، واعترف على 3 آخرين، وألقت القوات القبض عليهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات رئيس نيابة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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