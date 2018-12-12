ميريام فارس تُطلق أغنية جديدة.. وتُوجه رسالة مُؤثرة لجُمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استأنفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عملها الفني، بعد فترة غياب لعدة أشهر عن الساحة الفنية نظرًا لمرضها، وذلك من خلال طرحها كليب أغنيتها الجديدة "قومي"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وأطلت ميريام على جمهورها بلوك أفريقي مميز، بالإضافة إلى تقديمها الاستعراضات الراقصة في الكليب، والتي عكست قدرتها على الاحتفاظ برشاقتها ومرونتها رغم مرضها.

كليب "قومي "، من كلمات وألحان يوسف العناني، وتوزيع حسام الدين ومكس و ماسترينغ جاسم محمد.

ووجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رسالة مؤثرة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي في 'إنستغرام"، قائلة: "كانت الفترة الماضية مرحلة مهمة جدًا في حياتي، وكنت خائفة، وبكيت، كنت أشعر بالانهيار".

وتابعت: "حبكم ومحاوطتكم لي منحتني طاقة إيجابية وجعلتني أقف من جديد وأقول: استمتع بحياتك.. كل لحظة هي نعمة، وخليك واثق إن أسوأ الأوقات هي منحة من الله من أجل مصلحتك الخاصة، وهو سوف يرشدك إلى اجتيازها".

واختتمت: "عدت إليكم من جديد وأنا سعيدة للغاية بمشاركتي لكم أحدث أعمالي وهي كليب (قومي) والذي تمت صناعته بالكثير من الحب والعاطفة".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خرجت عن صمتها لتوضح حقيقة إصابتها بمرض السرطان، بعد أن أثارت حالة من الجدل حول مرضها.

وأصدرت ميريام بيانًا رسميًا، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، نص على الآتي: "ترددت كثيرًا قبل ما أحكي لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن" .

وتابعت: "بس محبتكن وكسرة أهلي أجبرتني أطلع عن صمتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي سألت عني واتطمنت على صحتي ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير".

وأوضحت: "سبق وصرحت أني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وأرجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها، صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة اسمها سرطان".

واختتمت ميريام فارس: "أنا ما معي سرطان، كفى متاجرة بصحة الناس.. بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض".