مجمُوعة ريم عكرا لما قبل خريف 2019.. صور ظلية أكثر مرونة وأكبر حجما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المصممة العالمية اللبنانية الأصل ريم عكرا قررت أخيرا إجراء بعض التغييرات على إطلالات السجادة الحمراء الفخمة التي تشتهر بها، والتي ترتديها دائما أبرز نجمات الصف الأول في هوليوود، وذلك باستبدال القصات الضيقة التي تبرز الجسم بشكل جميل بصور ظلية أكثر مرونة وتنوعا وأكبر حجما وذلك في مجموعتها لما قبل خريف 2019.

ولعل أكبر تغيير في تصاميمها كان إدخال الأكمام المنتفخة بحجم XXL، فقد أوضحت عكرا أنها تريد جلب الإطلالة الفلاحية إلى عالم الأزياء الراقية، وقدمت المصممة فساتين بظلال الذهبي والوردي والكريمي والأسود والفضي والبرتقالي.

ومن بين أبرز القطع اللافتة هي فستان يتميز بياقة بالطراز الإيدواردي المرتفع والأكمام المنتفخة القصيرة، ويأتي بلون برتقالي فاتح جدا ومطرز بتطريزات الزهور الكريمية والوردية بشكل جميل فبدا كفستان مقتبس من قصة خيالية.

كما شهدت المجموعة تحولا آخرا في الأقمشة التي استخدمتهاعكرا، فعادة ما تأتي مجموعاتها غنية بالشيفون لكن هذا الموسم أعجبت بمظهر المخمل، الذي استخدمته لصناعة فستان باللون الوردي الباهت وقصة الكتف الواحد مزين بوردة جذابة.

ومن جهة أخرى، عرضت عكرا فستان سهرة بلون برتقالي مرتبط بكاب على شكل قفطان بدا أنيقًا وخفيفًا.