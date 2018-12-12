قبل طلب الترقية من مديركِ.. قُومي بهذه الأمور أولًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما نطمح إلى الحصول على ترقية وزيادة المرتب في الوظيفة، ولكن ذلك الطلب ليس بسيطًا كما تعتقدين، فبصرف النظر عن رأي أو رد فعل مديرك، يتطلب ذلك استعدادات معينة وهناك بعض الأمور عليكِ فعلها أولًا.

لذا ومن خلال مجلة "ماري كلير"، نقدم لكِ ما تحتاجين فعله قبل تقديم طلب ترقيتك إلى مديرك:

تحمل مزيد من المسؤولية

قبل طلب ترقيتك يجب أن تكوني جديرة بتلك المكانة، لذا قبل أشهر من تقديم طلبك، عليكِ بذل مجهود أكثر في عملك مثل التطوع لقيادة مشروع أو خدمة ما، حضور مؤتمر أو تقديمك حلول لمشكلة الفريق وتكونين قائدة ذلك التغيير والتقدم، كما يمكنك معرفة ما يتطلبه المنصب الذي تطمحين الوصول إليه وإنجاز بعض المهام المرتبطة به ضمن مهامك المعتادة.

المشاركة

عززي من ملف عملك أو الـCV من خلال المشاركة في حضور المؤتمرات، وخاصة مع كبار الشخصيات والمسؤولين واحرصي على المساهمة وأن يكون صوتك مسموعًا أكثر، كما يمكنك التطوع للمشاركة في حدث مرتبط بالشركة.

أبرزي نفسك

مع قيامك بالخطوات السابقة، احرصي على وجود ملف خاص بكِ على الكمبيوتر يكون مختصًا بكافة أعمالك إنجازاتك والرسائل التي تثني على عملك، فمن المهم تقدير نفسك، كما أن ذلك الملف المميز ستستخدمينه عند التحدث مع مديرك بشأن الترقية.

التدريب

يعد التدريب هو العنصر المُكمل لخطتك، لذا لا تتكاسلي عن التدريب جيدًا قبل التحدث مع مديرك بشأن طلبك، وذلك من خلال التدريب على ما ستقولينه مع شريكك أو أحد أصدقائك وإجراء محادثة تشبه تلك التي قد تحدث مع مديرك وتقديم شريكك أو صديقتك أسئلة يحتمل أن يطرحها مديرك وهكذا حتى تكوني مستعدة.

خطة بديلة

من المتوقع أن يرفض مديرك طلبك، ولكن في حال وقوع ذلك لا تيأسي ويمكنك اللجوء إلى خطة أخرى، وهي بدلًا من الترقية أو زيادة المرتب، يمكنك مناقشته بشأن زيادة عدد أيام الإجازات المسموح بها إليكِ وما شابه.

وأهم أمر عليكِ وضعه في الاعتبار، هو دراسة حالة الشركة جيدًا ومعرفة ما إذا كان الوقت مناسبُا حقًا لترقيتك أو زيادة مرتبك قبل تقديم طلبك.