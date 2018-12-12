مجموعة أوسكار دي لارنتا لما قبل خريف 2019.. مُستوحاة من الثقافة الهندية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شعر فرناندو جارسيا ولورا كيم بأنهما ارتقيا بعلامة أوسكار دي لارنتا إلى مستوى متقدم بفضل مجموعتهما الربيعية، وقال غارسيا خلال استعراض مجموعة ما قبل خريف 2019: "لقد وجدنا في النهاية لغة أسعدت الجميع من مشترين، محررين، وأصدقاء في الوقت نفسه وقد أردنا مواصلة هذه الطاقة".

وأوضح أن رد الفعل الإيجابي كان على الأقمشة المنتقاة واللباس الناعم، فاختاروا الملابس الرجالية الهندية كمصدر وحي المجموعة الجديدة، والتي استخدما فيها الأقمشة الغنية مثل الجاكارد الكثيف وطبعات الأوشحة وفراء intarsia والصور الظلية السهلة والهادئة.

وكانت الألوان قوية وجريئة، فبرزت ظلال البرتقالي، الوردي والذهبي والظلال الميتاليكية، وكانت الطبعات والأقمشة معقدة ولكن في المقابل كانت الصور ظلية بسيطة نسبيًا.

وجاءت المجموعة بفساتين وتوبات التونيك بأنماط الوشاح المعقود على الكتف والسرة، وشملت المجموعة قطع ملابس يومية من الدنيم والقطع العملية والتي أتت غنية بالمراجع الشرقية الأكثر تفصيلاً.

كما شملت المجموعة فساتين مطرزة خفيفة الوزن، ووجد جارسيا وكيم استخدامًا جديدًا لأحد الأقمشة المميزة للدار - كريب الصوف - على الفساتين المسائية بأشكال بسيطة ولكن مثيرة في الوقت نفسه.

وكانت هناك أيضاً حقائب جديدة من الجلد المطبع بالأزهار وأنماط مسائية صغيرة وأنيقة، بما في ذلك واحدة يمكن ارتداؤها كقلادة.