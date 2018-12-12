ميغان ماركل تُحافظ على هذا اللقلب للمرّة الثانية.. فما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، على وسام جديد بعد أن صارت أكثر الأشخاص بحثاً عبر محرك البحث "غوغل" في المملكة المتحدة لعام 2018، وذلك بعد عام حافل تزوجت خلاله الأمير هاري ثم أعلنت بعدها عن خبر حملها في مولودها الأول.

وجاء تتويج ماركل بهذا اللقب للعام الثاني على التوالي، فقد تصدر اسمها أيضاً قائمة الكلمات الأكثر بحثاً عبر غوغل في 2017، كما اتضح أن اسمها كان ثاني أكثر المصطلحات التي تم البحث عنها خلال 2018 بعد مصطلح "كأس العالم".

وربما كانت ماركل ملء السمع والأبصار حول العالم هذا العام بفضل زواجها أولاً من الأمير هاري ثم الإعلان عن خبر حملها وكذلك الجولة التي شاركت فيها زوجها لإستراليا.

وحلت ثانية بعد ماركل في تلك القائمة الممثلة روكسان باليت ثم حلت في المرتبة الثالثة المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو وجاء في المركز الرابع المذيع التلفزيوني أنتوني ماكبارتلين.