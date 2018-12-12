إذا لاحظتِ هذه الأمُور عند صالون تجميل الأظافر.. غادريه فورًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرص كل سيدة على الاعتناء بصحتها وجمالها من شتى النواحي بما في ذلك الأظافر، وبالإضافة إلى إمكانية الاعتناء بالأظافر في المنزل وبوصفات بسيطة، إلا أنه لا غنى عن الصالون للكثيرات، حيث يعتنين بأظافرهن بفضل الخبراء والمحترفين ولتدليل أنفسهن أيضًا.

ولكن ما لا تعرفينه، أنه كثيرا ما يكون صالون التجميل بيئة خصبة للجراثيم دون دراية منك، حتى وإن كان شكل الصالون مبهرًا، لذا نقدم لكِ من مجلة "ومانز وورلد" بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن صالون تجميل الأظافر ليس مناسبًا أو صحيًا وعليكِ تجنبه:

لديه رخصة واحدة فقط

وفقا للخبراء يُعرف صالون الأظافر ذو السمعة الطيبة من خلال ما لديه من رخص أو شهادات والتي تأتي في فئتين، تجارية وأخرى مخصصة لكل خبير يعمل في الصالون، وعدم وجودها أو وجود رخصة واحدة فقط يشير إلى رداءة المكان.

رائحة طاغية

تغلب رائحة كيماوية طفيفة على معظم صالونات التجميل بسبب المنتجات المُستخدمة، ولكن أي رائحة تبدو طاغية ومبالغا فيها تشير إلى عدم تهوية المكان بما فيه الكفاية، وتلك الرائحة الناتجة عن تراكم مواد وروائح سامة قد تسبب صداعا شديدا وغثيانا.

حوض باديكير غير مبطن

يعتبر الباديكير أحد أسهل الطرق لانتشار فطريات القدم، لذا احرصي على التأكد من استخدام خبراء الصالون لأحواض باديكير ذات بطانة يتم تغييرها بين كل عميلة، وإذا لاحظتِ أحواضا غير مبطنة، يُنصح بالعودة.

عدم استخدام القفازات

إذا لاحظتِ عدم استخدام الخبراء للقفازات أثناء العمل أو تغييرها بين العملاء اهربي فورًا، فهم يقضون أياما في التعامل مع جلود عدد لا يحصى من الأشخاص، وقد يساهمون في نقل عدوى خبيثة من شخص واحد إلى المئات، والأمر نفسه ينطبق على الأدوات المُستخدمة.

زوال طلائك بسرعة

من العلامات التحذيرية أيضًا، ملاحظة زوال طلائك بسرعة بعد فترة قصيرة من زيارتك للصالون؛ لأن ذلك يدل على غش الصالون، إذ يجب أن يدوم طلاء الاظافر الجل أو الشيلاك لمدة أسبوعين على الأقل.

الأسعار الزهيدة

قد يغريكِ الصالون الذي يقدم خدماته بأسعار زهيدة، ولكن يُنصح بعدم الانسياق وراء ذلك، حيث يمكن أن تعرضي نفسك لمخاطر صحية جدية نتيجة الأدوات والمنتجات الرخيصة المُستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، عليكِ إجراء بحث عن الصالون على الإنترنت، لمتابعة آراء العملاء قبل الذهاب.