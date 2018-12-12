هكذا تجعلكِ لغة الجسد أكثر ثقة بنفسكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الثقة هي مفتاح النجاح في جميع أمور الحياة مثل العمل ومختلف المواقف الاجتماعية، كما كشفت العديد من الدراسات أن أولئك الذين يتميزون بثقة عالية في أنفسهم يكون مستوى حياتهم أفضل من غيرهم.

وبما أن للغة الجسد قوتها الخاصة، ستعرفين من خلال مجلة "بابا ميل" كيفية استخدام لغة جسدك حتى تبدي أكثر ثقة:

ابقي رأسك مرفوعًا

وفقًا للخبراء، عليكِ إبقاء رأسك مرفوعًا دائمًا؛ لأن الواثقين من أنفسهم دائمًا ما ينظرون إلى الأعلى ولا يركزون أنظارهم على الطاولة أو الأرض أو أقدامهم.

تواصل العين

يعد الحفاظ على تواصل العين بينك وبين الآخرين من أبرز دلائل الثقة في النفس، حيث يُظهر أنك مهتمة وتشعرين بالراحة، ووفقًا للخبراء عليكِ الحفاظ على تواصل العين لمدة 60% من الوقت وإذا كان ذلك يقلقك، يمكنك النظر إلى مكان قريب من عيني الشخص.

الميل إلى الأمام

عند التحدث مع شخص ما، ميلي قليلًا إلى الأمام لأن ذلك يشير إلى اهتمامك بما يقوله هذا الشخص، واحرصي على عدم ترك مسافة كبيرة بينكما حتى لا يتم فهم العكس تمامًا.

لا تتململي

يشير التململ إلى التوتر والعصبية، وحتى تبدي أكثر ثقة في نفسك سيطري على تململك واعلمي أن الحركات العصبية تشتت الانتباه عما تقولينه؛ ما يصعب من تركيز الآخرين على حديثك.

تحركي ببطء

سوف تجعلك الحركات السريعة تبدين أكثر قلقًا، لذا لاحظي إيماءات يديكِ وخطواتك واحرصي على أن تكون بطيئة إلى حد ما، فذلك سيشعرك بمزيد من الثقة.

اجعلي خطواتك كبيرة

مع سيرك ببطء، اجعلي خطواتك كبيرة أو واسعة أثناء المشي، إذ يأخذ الأشخاص الواثقون خطوات أكبر ويسيرون بكل قوة.