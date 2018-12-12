سامر المصري يعُود بأغنية وطنية.. بعد اختفائه عن الدراما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان السوري سامر المصري والشهير بشخصية العقيد أبو شهاب في سلسلة أجزاء مسلسل "باب الحارة" قرر تعويض غيابه عن الدراما بالغناء، إذ نشر المصري عبر حسابه الخاص في "اليوتيوب" أغنية وطنية أهداها لبلده سوريا حملت اسم "بحبك".

الأغنية التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من كلمات وألحان سامر نفسه، وعبر جمهور المصري عن إعجابهم بالأغنية وصوته، عدا عن إعجابهم لقيامه بإهداء هذه الأغنية الوطنية لبلده.

لكن عددا من المعلقين أبدوا استغرابهم من اتجاه سامر للغناء متسائلين هل سيستمر على هذا الأمر كما فعلت الفنانة نسرين طافش، أم أن الأغنية مُجرد عربون محبة لبلده؟.

يُشار إلى أن المصري غائب منذ فترة عن الدراما السورية، وكان الفنان السوري قد حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي من خلال شخصية أبو شهاب والذي قدمها في باب الحارة، إلا ان دوره انتهى في المسلسل بعد خلاف نشب بينه وبين المخرج بسام الملا جعله يقوم بقتل الشخصية في الجزء الرابع لينتهي دوره بشكل نهائي مع الجزء الثالث.

وقدم المصري عبر مسيرته عددا من الأعمال الناجحة منها جلسات نسائية، أبو جانتي، رجال تحت الطربوش، الدبور وعدد من الأعمال السورية الأخرى الناجحة.