نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "فارس" بلوك غريب وجريء، مرتدية ستوميك باللون الأخضر، كشف عن بطتها، مع شعر "كيرلي" كثيف، بدى وكأنه "منكوش"، مع إكسسوارات ضخمة باللون الذهبي.
وعلقت ميريام قائلة: "الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة جدًا في حياتي، كنت خائفة، بكيت، كنت أشعر بالانهيار".
وتابعت: "ووقفت مجدّدًا لأقول، استمتع بحياتك، فكل لحظة هي نعمة".
وأضافت:"أسوأ الأوقات ما هي إلا إرادة الله من أجل مصلحتك، فهو من يرشدك إلى اجتيازها، لقد عدت إلى هنا وأنا سعيد للغاية بمشاركتي في أغنيتي القادمة، التي تتألف من الكثير الحُب والعاطفة".
يذكر أن الفنانة اللبنانية، كانت تمر بظروف مرضية، دفعتها للغياب لمدة زادت عن 6 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر "ستوميك مكشوف وشعر منكوش".. ميريام فارس تعلن عن عودتها بـ"لوك غريب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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