بالصور| "نجمة لكل عرض".. فنانات ارتدين فساتين زفاف هاني البحيري

شهد عرض الأزياء السنوي لمصمم الأزياء هاني البحيري لعام 2019، مشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعرض فستان الزفاف بالمجموعة الجديدة، والذي جاء مرصعًا بالألماس، وقُدرت قيمته بـ10 ملايين دولار، أي ما ما يعادل 180 مليون جنيه.

واعتمد "البحيري" على الفنانات في عرض فستان الزفاف الأبرز بالمجموعات السابقة طيلة الأعوام الماضية، إذ ارتدت يسرا اللوزي فستان زفاف مرصع بالألماس أيضًا العام الماضي، وحمل ذيل الفستان رجلان قويا البنيان يظهر عليهما الملامح الإفريقية، ما عرضها للكثير من الاتهامات بـ"العنصرية والتمييز"، لكنها اعتذرت لاحقًا مؤكدة أنها شاركت فى هذا العرض كضيفة شرف، وكان عليها أن ترفض هذا الموقف.

كما شاركت الفنانة حورية فرغلي في عرض فستان الزفاف أيضًا في العام 2015، ولكنها تعثرت وسقطت على الأرض نظرًا لثقل الفستان، فيما ظهرت في نهاية العرض وهي ترقص إلى جانب البحيري على أغنية "بشرة خير" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وجاءت مشاركة التونسية درة زروق في عرض أزياء البحيري في مطلع عام 2015، إذ تألقت بفستان زفاف لؤلؤي اللون، ظهر كأنه مجموعة من حبات الثلج متجمعة في فستان، فبدت به درة كـ"ملكة الثلج".

كما ارتدت الفنانة بشرى فستان الزفاف في عرض الأزياء السنوي لعام 2014، والذي جمع طابع الفساتين المزينة بالأحجار اللامعة واللون الفضي، فيما شهدت الأعوام الأخرى مشاركة فنانات أخريات، بينهن داليا البحيري وتارا عماد وأمينة خليل ورزان مغربي وغيرهن.

وكان المصمم هاني البحيري أوضح أن المجوهرات في فستان نيكول سابا وراء وصول سعره إلى 10 ملايين دولار، قائلا: "نحاول الفخر بالصناعة المصرية أمام العالم، وشعارنا في تصميم الأزياء (البس المصري وافتخر)".

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أنه جرى تصميم الفستان من أجل تشجيع الصناعة المصرية، و"نحن علينا الفخر بالصناعة المصرية، واستطعنا عمل جدل وتشويق في الشارع المصري لأننا جيبنا لبنانية ترتدي فستان من الصناعة المصرية".

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