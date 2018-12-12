بالصور| استعدادات حفل الزفاف الأسطوري في الهند اليوم

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قبل ساعات من إقامته بدأ الحضور في التوافد على قصر أمباني المكون من 27 طابقًا ويعمل فيه 600 شخص، في مدينة أودايبور بالهند، استعدادًا لحضور حفل زفاف إيشا التي تبلغ من العمر 27 عاما، ابنة الملياردير "موكيش إمباني"، ورجل الأعمال "أناند بيرامال" ابن الملياردير أجاي بيرامال.
وتكلف الحفل الأسطوري 100 مليون دولار، وتمت دعوة كثير من الشخصيات الهامة والمشاهير في العالم، ونقلهم على متن 100 رحلة جوية خاصة، وكانت الدعوات مطلية بالذهب، وتم حجز 5 فنادق على الأقل في محيط القصر للمدعوين.
من أبرز الحضور هيلاري كلينتون، وبيونسيه التي ستحيي الحفل، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات لأسبوع كامل.
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