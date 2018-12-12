بالصور| قبل ساعات.. معلومات عن الزفاف الأسطوري بالهند "دعوة الفرح مطلية بالذهب"

العالم على موعد اليوم مع واحدة من أغلى حفلات الزفاف في العالم، والذي ستبلغ قيمته بحسب وكالات الأنباء الهندية 100 مليون دولار، حيث تكلل قصة حب إيشا التي تبلغ من العمر 27 عاما، ابنة الملياردير "موكيش إمباني"، بالزواج من رجل الأعمال "أناند بيرامال" ابن الملياردير أجاي بيرامال، ومن المقرر أن يكون حفلا أسطوريا صرف عليه ببزخ كي يشهد العالم على زواج الشابين.

وتبلغ ثروة والد العروس حوالي 47 مليار دولار، وسبق الحفل عدة تجهيزات من بينها حفلا أقامته بيونسيه منذ عدة أيام في إطار الاحتفالات بالزواج المقرر عقده اليوم، وعقدت كذلك عدة حفلات أخرى بينها حفل راقص للعروسين وهو تقليد شائع في الهند، وفيما يلي أبرز المعلومات عن حفل الزفاف الأسطوري:

- سيقام الزفاف على مدار أسبوع في حفلات متتالية.

- الزفاف الرئيسي سيكون اليوم في قصر أمباني المكون من 27 طابقا ويعمل فيه 600 شخص، في مدينة أودايبور.

- تم تزيين القصر والشوارع المحيطة به بالأنوار والزينة.

قصر إمباني

- وصلت الدعوات من ماركة "دولتشي آند جبانا" في علبة مطلية بالذهب ومزينة بالورود والمجوهرات والأحجار الكريمة وتكلفت الواحدة 4 آلاف دولار تقريبا.

- تم تخصيص طائرات خاصة لنقل المدعون من وإلى الهند، على متن 100 رحلة ليتمتع المدعوين بالخصوصية والأمان.

- استأجرت أسرة العروسين 5 فنادق 5 نجوم، على الأقل، إقامة كاملة للمدعوين مدة الاحتفالات.

- تم دعوة أهم الشخصيات في العالم من بينهم هيلاري كلينتون، وأريانا هافينغتون مؤسسة موقع هافينجتون بوست، وجيمس مردوخ الرئيس التنفيذي لشركة 20th Century fox.

- من المقرر أن تحيي النجمة العالمية بيونسيه التي حضرت مع والديها الحفل، وقالت وسائل إعلامية إنها تقاضت 6 ملايين دولار عن الحفل.

- ضمن المدعوين الممثلة الهندية "بريانكا شوبرا"، التي تزوجت الأسبوع الماضي من المغني الأمريكي "نيك جوناس" في حفل زفاف أسطوري وتكبره بـ10 سنوات.

- ولإسعاد الفقراء مدة الحفل قدمت العائلة 3 وجبات لمدة 4 أيام الطعام لأكثر من 5 آلاف شخص.

العروسان

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

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