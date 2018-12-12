"ميرنا" أصغر لاعبة لرفع الأثقال تحصد المركز الثاني بالبطولة العربية

طفلة لم تتخط الـ13 عامًا، نشأت منذ الصغر في أحضان والديها مدربا رفع الأثقال، أحبت اللعبة فأحبتها ومنحتها وقتًا وجهدًا ليس بالقليل بصحبة شقيقتها التوأم حتى تمكنتا من تحقيق إنجازات وهن في سن صغير، وتفوقن على قرائنهن في هذا السن الصغير.

وشاركت كلا من ميرنا ونضال مع بعضهن البعض في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للناشئين، فحصدت الأولى المركز الأول والثانية المركز الثاني لتتأهل ميرنا للبطولة العربية لتحصد ثلاثة ميداليات لتتوفق على منافسيها الأكبر سنًا.

تقول مديحة عبد المنعم مدربة رفع أثقال والدة ميرنا محمد الطنطاوي 13 عامًا طالبة بالفصل الثاني الإعدادي لـ"الوطن": "ميرنا ونضال قضوا حياتهم معايا في صالة الألعاب من صغرهم، وهما لسه في الصف الرابع الابتدائي، بدأو رفع الأثقال ولعبوا أوزان متنوعة، حتى باتت اللاعبة شيء اعتيادي في حياتهم مثل الأكل والشرب والتعليم".

وتابعت:"شاركت البنتين في بطولة الجمهورية، وحققوا مراكز متقدمة، حتى تأهلت ميرنا للبطولة العربية، ورغم كونها أصغر لاعبة بين المشاركين لكنها تمكنت من حصد المركز الثاني وتحقيق مركز متقدمة متفوقة على منافسيها الأكبر سنًا".

تستطرد مديحة قائلة: "الحمد لله لم يواجهنا مصاعب أثناء تربيتهم وتدريبهم، وهما عندهم حرص منذ البداية على التوازن بين الرياضة والدراسة، خاصة وإن كل واحدة فيهم بتكمل الثانية، وبيساعدوا بعض على النجاح والتفوق، وهما الإثنين عندهم حب السفر والترحال".

وختمت الأم حديثها قائلة: "شعرت بفرحة غير عادية حينما حصدت ميرنا 3 ميداليات في البطولة العربية، الحمد لله ربنا كلل تعبنا أنا وأبوها".

وحصدت اللاعبة ميرنا محمد الطنطاوي لاعبة رفع الأثقال بمشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط على الميدالية الفضية في رفعة الخطف والميدالية البرونزية في رفعة الكلين والميدالية الفضية في المجموع بالبطولة العربية لرفع الأثقال ميزان 45 كيلو تحت 17 سنة بالقاهرة بالمركز الأوليمبي.

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