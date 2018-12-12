بالصور| حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.. "جوتشي" أفضل علامة تجارية للعام

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية لعام 2018 في لندن، وحضره المشاهير وصانعي الموضة من كل أنحاء العالم، وتم توزيع الجوائز على الحضور في جو احتفالي.

وتميزت أزياء من ارتادوا الحفل بالغرابة التي تتسم مع الموضة، و"الجامب سوت" الملون بين البرتقالي والأصفر، وكذلك الفساتين المفتوحة والقصيرة والتي لها أكمام، و"البروتال" و"الأوف شولدرز".

وفازت عارضة الأزياء الأمريكية "كايا جربر" بجائزة "أفضل موديل للعام"، وفازت مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويسوود بجائزة العام للتغيير الإيجابي، ووفاز بيير باولو بيكتشيولي عن دار فالانتينو بجائزة مصمم العام، وفاز مصمم الأزياء أليساندرو ميكيلي عن دار "جوتشي" بجازة "أفضل علامة تجارية للعام".

وحفل توزيع جوائز الأزياء، هو احتفال يقام بشكل سنوي للاحتفال بالابداع والابتكار في عالم الموضة، ولتسليط الضوء على صانعي الموضة والشركات الناجحة في المجال والتي لها مساهمات كبيرة خلال العام.

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