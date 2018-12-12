مودل روز تُوّضح: لستُ ضد المثليين ولدي أصدقاء منهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كتبت السعودية مودل روز عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" منشورا باللغة الإنجليزية توضح من خلاله أنها مع الحب بالمطلق باختلاف ميوله وتفاصيله لتؤكد في هذا السياق أنها ليست ضد المثلية الجنسية.

أما سبب قيام روز بكتابة هذا البوست، فهو الجدل والضجة اللذان أُثيرا حولها بأنها ضد المثليين وأنها تعتبرهم مرضى نفسيين وهو الأمر الذي قد أثار غضب الوكالات والماركات العالمية التي تروج لمنتجاتهم.

ولم تكتف روز بهذا البوست؛ إذ نشرت فيديو عبر حسابها الخاص في "سناب شات" توضح من خلاله أسباب هذا الاتهام، وكشفت المودل روز من خلال الفيديو أن إحدى السيدات كانت أرسلت لها قصتها والتي قالت فيها إنها متزوجة إلا أنها لديها حبيبة، وهو الأمر الذي دفع روز بالطلب منها بزيارة طبيب نفسي، وأضافت أنها طلبت منها ذلك؛ لأنها متزوجة من رجل ولديها حبيبة أي أنها لا تعرف طبيعة ميولها لذا هي بحاجة لطبيب.

واستطردت روز غاضبة بالقول إن هناك عددا من المتربصين قاموا بأخذ هذا الفيديو وقص بعض المقاطع منه وترجمته على طريقتهم إلى اللغة الإنجليزية وإرساله إلى كُبرى الشركات؛ وهو الأمر الذي دفعها للتوضيح الآن وأكدت أن لديها أصدقاء مثليين.

وتفاعل عدد كبير من متابعي روز مع البوست، إذ اعتبر عدد منهم أنها كتبته باللغة الإنجليزية من أجل المُحافظة على أصدقائها الأجانب وعملها مع الشركات العالمية.