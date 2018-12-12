ما حقيقة زواج شُكران مرتجى من علاء القاسم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت مؤخرا أخبار تُفيد بأن الفنانة شكران مُرتجى متزوجة من الفنان السوري علاء القاسم، واعتبر عدد كبير من نشطاء الإنترنت أن هذه الأخبار مُجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، خُصوصًا أن مرتجى لم تتحدث في أي مُناسبة عن هذا الزواج.

ومن جانبه لم يصرح علاء القاسم يومًا عن هذا الأمر، ولم تكشف مرتجى في أي مقابلة أو مناسبة عن زواجها، حتى في حساباتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن عددا من المصادر كشفت أن الثنائي شكران مرتجى وعلاء القاسم متزوجان وتحديدًا منذ عام 2008، وأضافت هذه المصادر أن مرتجى حصلت على الجنسية السورية بعد زواجها من القاسم بأربع سنوات إلا أنهما لم يرزقا بأطفال، وهو الأمر الذي أكدته مرتجى خلال حلولها ضيفة على برنامج "فيه امل" عند حديثها عن الأمومة؛ إذ كشفت أنها تشعر بأمومتها تجاه أطفال العائلة.

وبتصريحها هذا أبقت مرتجى موضوع زواجها لغزًأ؛ إذ إنها تحدثت عن الأمومة ولم تتحدث عن الزواج، وقد انتشرت مؤخرًا صورة أعادت شائعة الزواج هذه للمواجهة تظهر فيها شكران مرتجى إلى جانب المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها طبيب التجميل نادر صعب ويظهر بالصورة الفنان علاء القاسم.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة السورية شكران مرتجى حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "وردة شامية" إلى جانب الفنانة سلافة معمار وسلوم حداد وعدد كبير من النجوم.