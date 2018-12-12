لتناسب مساحتك وتوفر الطاقة.. 5 خطوات سهلة لاختيار مدفأة منزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

مع بداية الشتاء يبحث البعض عن شراء مدفأة لمقاومة البرد، وتقلبات الطقس، وربما يسأل البعض في البداية سعرها، إلا أن هناك العديد من المعاير التي يجب أخذها في الاعتبار خاصة عند الشراء، مثل فاعليتها في التدفئة والمساحة التي ستغطيها، وقدرتها على توفير الطاقة، إضافة إلى معايري الأمن والسلامة.

1- نوع السخان

ما هو نوع السخان الذي تحتاجه؟ هذا هو أول الأسئلة يجب أخذها في الاعتبار عند شراء سخان جديد، وهناك 3 تقنيات أساسية يندرج تحتها أنواع السخانات الإشعاعية والحمل الحراري والمروحة.

توفر السخانات الحرارية عادة تدفئة كاملة للغرفة، أما السخانات الإشعاعية توفر تسخينًا فوريًا سريعًا في مساحات صغيرة، أما المروحة فهي تعطي طاقة على مساحات واسعة، فاختيار السخان المناسب لك هو أفضل طريقة لضمان أداء فعال.

2- القوة الكهربائية للسخان

عندما تبدأ البحث عن سخان للمنزل، أول ما يجب مراعاته هو حجم المساحة التي ستغطيها المدفأة، والذي يتم تحديده من خلال القوة الكهربائية للسخان، فإن تسخين كل قدم مربع (بما يعادل عٌشر المتر المربع) يحتاج إلى 10 واط، بمعنى أن غرفة متوسطة الحجم تحتاج لتسخينها 1500 واط.

قبل الشراء تحقق من دليل شراء السخان، والقوة الكهربائية والمساحة التي تغطيها.

3- كفاءة الطاقة

كفاءة الطاقة هي التي تحدد استهلاك المدفأة. فإن حساب كفاءة الطاقة نسبة إلى مساحة منزلك سيوفر عليك الكثير من المال، إضافة إلى أن اختيار ميزات ممثل توفير الطاقة تساعد على توفير تكاليف فاتورتك، إضافة إلى ميزات أخرى مثل منظمات الحرارة القابلة للتعديل.

4- ميزات السلامة

عند اختيار نوع السخان الذي ستشتريه من المهم جدًا الأخذ في الاعتبار ميزات السلامة، إذ أن بعض أنواع السخانات المحمولة ربما تكون سبب في حدوث حريق، وللحد من تلك المشكلات تعمل بعض الشركات على تزويد المدفئة بسطح بادر أن تفصل ذاتيًا بمجرد تحريكها أو وصول المكونات الداخلية لدرجة حرارة عالية، ومميزات أمان أخرى.

5- مستوى الضوضاء

مثل الكثير من الأجهزة الكهربائية تبعث بعض أنواع المدفأة الكهربائية ضوضاء أثناء تشغيلها، لذا قبل الشراء يجب أن تتأكد من أنها غير مسببة لأي نوع من الضوضاء.