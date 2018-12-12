كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثال مطعم بـ"الذهب"

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص، بحوزتهم تمثال على شكل «فرعوني» مطعم بالذهب، يشتبه في أثريته بمنطقة روض الفرج.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج، لمتابعة الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط «إسماعيل. س. ح» 50 سنة، مقاول خرسانات، ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته حقيبة من البلاستيك، داخلها تمثال على شكل فرعوني من حجر الديوريت مُطعم بالذهب (يشتبه في أثريته)، و«سعيد. إ. م» 60 سنة بالمعاش، و«عماد. ع. ع» 46 سنة موظف.

وبمواجهتهم، أقر الأول بعثوره على التمثال المضبوط أسفل جبل السخنة بالمنطقة الصناعية في القطامية، وتقابله مع الثاني والثالث لمساعدته كوسطاء في التصرف فيه بالبيع، ليؤكدا ما جاء في أقوال الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.