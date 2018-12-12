كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - حمادة العجواني - البيروقراطية تقف أمام إقاة مشروعات جديدة تتماشى مع رؤية الدولة

طالب المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بإقامة مناطق صناعية متخصصة، تحتضن الصناعات المغذية لتلك الصناعات، لتحقيق تنمية صناعية، قائمة على المشروعات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لهذه المشروعات، لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بأن تكون البلاد من ضمن أفضل 30 دولة في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.

وأكد العجواني، في بيان صحفي أن البيروقراطية تقف حائط صد أمام إقامة مشروعات جديدة، تتماشى مع رؤية الدولة، لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، مضيفا "الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إليها" .

وأوضح العجواني، أن إجراءات تملك الأرض واستخراج التراخيص تعطل مشروعات صناعية كبرى وتعمل على تطفيش رجال الأعمال، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لإقامة مشروعات جديدة للمساهمة في القضاء على البطالة، ويجب أن تنتبه الجهات المعنية لذلك.

وشدد على ضرورة بناء أنظمة قادرة على سرعة تسجيل الحصول على التراخيص ومنحها لدفع عجلة الإنتاج والتقدم، خاصة بعد التشريعات التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن بداية من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وإطلاق الخرائط الصناعية والاستثمارية.