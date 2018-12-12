كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - رحيل آخر مقاتلي حرب التوحيد السعودية عن 118 عاما

وافت المنية اليوم عيد آل أحمد، آخر المشاركين في حرب توحيد السعودية، عن عمر ناهز الـ118 عاما.

وسبق وأن نشرت الصحيفة مقابلة كاملة مع الراحل ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ88 في 23 سبتمبر الماضي، تحدث فيها عن ذكرياته وآخر الحروب التي خاضها.

وحسب الصحيفة، فإن سعيد آل أحمد قد ولد حسب بطاقة الهوية الوطنية عام 1909، فيما ميلاده الحقيقي كان قبل عام مما هو مدون في الهوية.

له من الأبناء اثنان، هما محمد (75 عاما)، وعلي (65 عاما)، وعاصر في طفولته الحقبة التركية العثمانية في عسير.

كما عاصر آل أحمد الفترة القصيرة للأمير حسن بن علي آل عايض، وقدوم جيش الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وانضمام عسير للوحدة الكبرى، بعد معركة حجلاء.

ومن المقرر أن يدفن سعيد، في مسقط رأسه بقرية آل عمرة في مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة جنوبي المملكة.