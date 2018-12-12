كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - شاهد: مناظرة تليفزيونية على الهواء تتحول إلى حلبة ملاكمة
تحولت مناظرة تليفزيونية حية إلى حلبة ملاكمة، بعدما دخل الضيوف المشاركون من حزبين مختلفين في مشاجرة أثناء بث البرنامج.
ذكرت التقارير أن الأعضاء دخلوا في جدال حاد انتهى بهم بالقتال بالأيدي، والاعتداء على بعضهم. وعندما عجز المسئولون عن البرنامج عن السيطرة على المشاجرة، تم استدعاء الشرطة وتم نقلهم إلى مركز الشرطة للتحقيق.
تم مشاركة مقطع فيديو مدته 17 ثانية للحادث لاحقا عبر موقع تويتر، مما أثار غضب المستخدمين، وتعرض السياسيون إلى انتقادات واسعة.
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