كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن بقيادة مصر والسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن. ويضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية المصري. ويأتي تأسيس الكيان، مبادرة من الملك سلمان، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن بقيادة مصر والسعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .