كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - شاب في حفل زفاف والدته اتهور واتجنن .. شوفوا عمل ايه

في مشهد غريب ألقى شاب "رزم" من الأموال على أرضية حلبة الرقص كنقوط لوالدته في حفل زفافها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، دخل مغني الراب رودريغيز جاكويس برودناكس أو "جاكويس"، 24 عاما، حلبة الرقص وهو يحمل كيسا وحقيبة تحتويان على 100 ألف دولار، وألقاهما وسط المرقص، ثم تحدث عن مدى حبه لأمه روزي برودناكس.

أظهر مقطع فيديو المغني الشاب بجانب رزم الأموال الملقاة على الأرضية المرقص، وسط ترحيب وتهليلا الحضور، ثم احتضن الأخير والدته وقال لها إنه يحبها و"افعلي بها شيئا لك"، ثم هنأ خطيب والدته وبارك لها زواجهما.

وأقيم حفل الزفاف في منتجع "شاتو إلان" في بريزلتون في جورجيا.