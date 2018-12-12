كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - نشطاء يتداولون صورة سوزان مبارك بأحد الكافيهات

نشر حسن الغندور، المعروف بقربه من أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لزوجته سوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق، بأحد الكافيهات.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقًا قصيرًا على الصورة دون تحديد مكانها أو موعد التقاطها: "سيدة مصر الأولى، الهانم".

انهالت تعليقات المتابعين على الصورة، بينما شارك أحدهم الصورة قائلا: "راح فين زمن الرئاسة"

