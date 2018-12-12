كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - تأجيل محاكمة 62 متهما في أحداث عنف المنيا لأول أبريل

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أمين إبراهيم أمين، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 62 متهما من عناصر الإخوان بالتظاهر بمركزى سمالوط وبنى مزار، لليوم الثانى والثالث من دور شهر أبريل المقبل للمرافعة.

وكانت المحكمة استمعت لأقوال الشهود في قضيتين: الأولى تعود أحداثها ليوم 11 نوفمبر 2015 بقرية شوشة بمركز سمالوط، وتضم 51 شخصا من الإخوان متورطين في قطع الطرق والتظاهر وتأجلت لليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للمرافعة.

والقضية الثانية تتعلق بالتظاهر وأعمال عنف بمركز بمركز بنى مزار شمال المحافظة وتضم 11 متهما تعود أحداثها لعام 2014 وتأجلت لليوم الثانى من دور أبريل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى الجنايات عام 2016، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، والاشتراك فيما بينهم على التظاهر وارتكاب أعمال عنف من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.