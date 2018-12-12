كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - رسميًا.. كاف يحدد الدولة المستضيفة للسوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مكان والملعب المستضيف لبطولة كأس السوبر الإفريقي هذا الموسم، بين فريقي الترجي التونسي والرجاء المغربي.

الترجي التونسي كان قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، بينما الرجاء حصد البطولة الكونفدرالية من فيتا كلوب الكونغولي.

ووفقاً للاتحاد الإفريقي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررت اللجنة التنفيذية كاف أنه سيتم لعب بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة 2018 بين الترجي ونادي الرجاء في قطر، سيتم الإعلان عن التاريخ والوقت في وقت لاحق".

ومن المقرر إقامة السوبر الإفريقي في دولة قطر، ملعب خليفة الدولي، في مباراة ستحضرها جماهير كبيرة، حيث ستتنقل العديد من جماهير الترجي وكذا للرجاء، لمساندة الفريقين في السوبر الذي يجرى لأول مرة خارج القارة السمراء.

جدير بالذكر أن هذا النظام يطبق لأول مرة في القارة الإفريقية، حيث من المعتاد أن تقام بطولة كأس السوبر على ملعب الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا وهو ملعب رادس بتونس الخاص بنادي الترجي.