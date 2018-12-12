كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - منال عوض محافظ دمياط تتفقد موقف مدينة الأثاث

دمياط - محمد حمدي

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم بتفقد موقف مدينة دمياط للأثاث والمقامة علي مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا بطريق بورسعيد ، لمتابعة تنفيذ جميع الأعمال النهائية به.

وطالبت المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات و الرامب وكذلك التشطيبات الخاصة به حيث أنه تم عمل خط سير للسرفيس للوصول إلى محطة مدينة دمياط للأثاث

وأشارت منال عوض الى أن الموقف سيوفر وسائل انتقال من منطقة شطا حتى داخل مدينة دمياط للأثاث وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على الصناع الحاجزين بالورش والمصانع بالمدينة وتوفير جميع الخدمات لهم.

ووجهت محافظ دمياط لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع كافة الإشغالات و إزالة جميع التعديات ورفع المظهر العام بمدخل المدينة.