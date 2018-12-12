كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - بالفيديو طيار اسبانى يلتقط صورا وفيديوهات لمنطقة أهرامات الجيزة

تداول نشطاء موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يظهر فيه طيار شراعي إسباني يدعى "نيكولاس أوبيرت" البالغ من العمر 21 عامًا، وهو يلتقط صورا وفيديوهات مذهلة لمنطقة أهرامات الجيزة.

ويعد "نيكولاس" واحدًا من محترفي الطيران الشراعي، ويمتلك أكثر من 10 سنوات خبرة في هذا المجال، حيث قام برحلة رائعة في الشهر الماضي إلى مصر، وسجل لقطات رائعة لأهرامات الجيزة وكأنك تراها للمرة الأولى.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.