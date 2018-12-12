كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فى الثانية والربع من ظهر اليوم الأربعاء، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن من والى الميناء بشكل آمن .

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .