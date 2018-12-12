كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - حسني مبارك يخسر دعوى أمام محكمة أوروبية - اعرف التفاصيل

أخفق الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محكمة أوروبية في دعواه، ضد عقوبات مفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مبارك وأبناءه متهمين بالاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في مصر.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الأربعاء، بأن قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاشتباه في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون، قانونية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها، أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المختص حصل على معلومات وافية عن السياق السياسي والقضائي في مصر، والإجراءات القضائية ضد مبارك لإصدار قرارات العقوبات.

يُذكر أنه تم الإطاحة بمبارك خلال احتجاجات عارمة في إطار الانتفاضات العربية عام 2011، وفي مطلع عام 2016 أكدت محكمة مصرية عقوبة السجن لمدة 3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد.

وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ويمكن الطعن على حكم المحكمة الأوروبية في غضون شهرين أمام محكمة العدل الأوروبية.

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