كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - "مدبولي" يفوض رئيس هيئة الرقابة الإدارية في اختصاصاته

نشرت "الجريدة الرسمية" في عددها رقم 49 مكرر (أ)، الصادر في 11 ديسمبر 2018، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2619 لسنة 2018، بتفويض شريف سيف الدين حسين خليل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء.







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