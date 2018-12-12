كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - البورصة تربح 8.6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 8.6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 732،967 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.52%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12856.8 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.58%، وارتفع إلى مستوى 2114.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.65%، وصعد إلى مستوى 673 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.79% مسجلًا 1679.7 نقطة.