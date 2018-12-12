كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - صديقة شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية تجنن السوشيال - فيديو

لدى شبيهة أنجلينا جولي التي تصدرت عناوين الصحف حول العالم صديقة معروفة بلقب "باربي البشرية".

كانت سحر طبار قد اشتهرت في العام الماضي بفضل صورها الغريبة، حيث شبهها المستخدمون بالنجمة انجلينا جولي. أما الآن فقد برزت صديقته المفضلة المعروفة باسم " سانازت" بعد نشر صورها عبر إنستجرام يرقصان ويغنيان معا.

وتنشر سانازت، التي يتابعها أكثر من 300 ألف شخص، صورا للون شعرها المتغير باستمرار.

كما يبدو أن سحر غيرت مظهره بشكل مثير مرة أخرى واستخدمت الشعر المستعار الأخضر والبرتقالي والأبيض.

ويقال إن سحر قد خضعت لـ50 عملية تجميل وفقدت 40 كيلوجراما لتغيير مظهرها، وتعرضت للكثير من الانتقادات، وصرحت أنها خضعت لعمليات التجميل لكنها أصرت أنها لم تكن تريد أن تبدو مثل أنجلينا جولي.





وأضافت أنها خضعت لعمليات تجميل الأنف وشفط الدهون ونفخ الشفتين لكنها استخدمت مستحضرات التجميل والفوتوشوب للحصول على مظهرها الغريب.