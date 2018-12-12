كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - "تنمية الصادرات" توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة

عقد صباح اليوم بالقاهرة الملتقى الثانى بين المصدرين والمستوردين للادوية والمستلزمات الطبية و الذى نظمته المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة ويمشاركة هيئة تنمية الصادرات ثم خلاله بحث سبل تعزيز صناعة الدواء فى مصر والدول الافريقية والعربية فى ظل برنامج جسور التجرة العربية الافريقية الذى اطلقته المؤسسة وكذلك تسهيل اجراءات تسجيل الادوية فى الدول الافريقية.

وقد اوضحت شيرين الشوربجى خلال اللقاء الدور التى تلعبه هيئة تنمية الصادرات لفتح الاسواق الافريقية امام المنتجات المصرية وخاصة منتجات الادوية فى ظل وجود اشتراطات غير معقدة لدخول الدواء للدول الافريقية.

كما اوضحت محاور عمل هيئة تنمية الصادرات التى تعمل على رفع القدرات التصديرية لدى المصدرين بتعريفهم بالاسواق الافريقية والاشتراطات المطلوبة لدخول تلك الاسواق وقد اكدت على وجود العديد من الدراسات والتقارير للاسواق الافريقية وبيانات المستوردين من الدول www.expoegypt.gov.eg.

ويشهد هذا الاسبوع اكبر حدث تجارى للقارة الافريقية يقام على ارض مصر وهو المعرص الافريقى للتجارة البينية الذى يتم عرض امكانيات كل دولة افريقية بالمعرض بهدف التكامل والترابط التجارى لزيادة التجارة البينية الافريقية.

شارك فى الملتقى 35 دولة افريقية و 45 شركة عربية مصنعة وموزعة للادوية الى جانب وجود عدد من ممثلى الجهات الافريقية الدولية والمهتمة بالتنمية ومنها الهيئة المركزية لشراء الادوية لدول غرب افريقيا واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة UNECA

وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة لدعم التعاون فى مجال تنمية التجارة وقعها كل من شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات والمهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

واوضحت الشوربجى بان مذكرة التفاهم تهدف الى وضع اطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيدين الثنائي والاقليمى خاصة فيما بتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات فى مجال التجارة الدولية والتصدير حيث يشمل التعاون تصميم وتنفيذ برامج الدعم الفنى لهيئة تنمية الصادرات ضمن برنامج النقل العكسى للمعرفة بهدف رفع قدرات الهيئة المهنية والمعرفية بشكل مؤسسى وكذلك للكوادر البشرية العاملة بها وكذلك برامج رفع القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى اطلاق مبادرات لتنمية التجارة من اجل ضان استفادة القطاعات التصديرية المصرية.

كما اكدت ان الاتفاقية التى تم توقيعها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر على المستوى الاقتصادى والتجارى والصناعى الامر الذى تنعكس اثاره على زيادة حركة التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة لافتة الى ان هذه الاتفاقية تأتى فى اطار ثقة المؤسسات الدولية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.

واوضحت ان الهيئة تهدف من خلال التعاون مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الى رفع القدرات الفنية والادارية لدى المصدرين المصدرين من خلال برامج فى مجال اللوجيستيات والتجارة الدولية تعمل على تعريفهم بجميع الخطوات التى تتعلق بالعملية التصديرية وكذلك خلق منصة ترويج الكترونية لترويج منتجاتهم فى الاسواق العالمية ، وان الهدف الرئيسى الذى تسعى اليه الهيئة هو خلق جيل جديد من المصدرين .