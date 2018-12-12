كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - صبري ومأمون في نصف نهائي بطولة الأساتذة العرب للتنس بالرياض

بطولة الأساتذة العرب للتنس

تأهل المصريان شريف صبري وكريم مأمون للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب الثانية للتنس المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

تأهل شريف صبري لهذا الدور بعد تغلبه على البحريني الياس عبد الرضا بمجموعتين ( 6-3، 6-1)، ليواجه اليوم الأربعاء السعودي فهد السعد الذي تفوق على العماني يونس الرواحي بمجموعتين دون مقابل 1-6 0-6، في اللقاء الذي جمع بين اللاعبين على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي.

وفي نصف النهائي الآخر لبطولة الأساتذة العرب، يلعب المصنف الأول في البطولة المصري كريم مأمون مع الإماراتي عمر بهروزيان الذي تغلب أمس على الكويتي بدر عنتر بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 1-6 4-6.

وكان كريم مأمون قد تفوق على الجزائري حسان محمد بمجموعتين دون رد 1-6 0-6 في مباريات دور الثمانية.

من جهته أبدى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي مدير البطولة سعادته بما ظهرت به مباريات البطولة من مستويات فنية راقية من كافة اللاعبين الذين استمتعت بهم الجماهير الحاضرة.