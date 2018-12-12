كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - ليبيا تخسر أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

خسر المنتخب الليبي، أمام منتخب كوت ديفوار، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب شرم الشيخ بمصر، لتحديد المراكز، ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

وكان منتخب ليبيا صعد إلى هذه المباراة بعد احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، بينما احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتأهل المنتخب الإيفواري لمواجهة مدغشقر في المباراة التي ستقام في الثانية والنصف ظهر غد الخميس، لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما يواجه المنتخب الليبي نظيره التنزاني في الواحدة والربع من نفس اليوم، لتحديد الفريق صاحب المركز السابع، والأخير الذي سيحصد المركز الثامن.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".