كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - ميلان يرغب في ضم مهاجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

لايزال ميلان يرغب في تعزيز هجومه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، فبعد الإهتمام الكبير بعودة زلاتان إبراهيموفيتش، الأن الروسونيري يتجه نحو مانشستر يونايتد.

ماركوس راشفورد، المهاجم الشاب المتألق مع مانشستر يونايتد، يلفت أنظار ميلانمن أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت بأن ماركوس راشفورد على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب ما حدد المدرب جينارو جاتوزو.

وأشارت التقارير أن ليوناردو المدير الرياضي في النادي الإيطالي، معجب جداً بفكرة التعاقد مع ماركوس راشفورد، لكنه يعرف بصعوبة اقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عنه.