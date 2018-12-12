كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - أفكار رائعة لتزيين المنزل احتفالا بالعام الجديد - فيديو

حقق مقطع فيديو أكثر من مليون و٢٠٠ ألف مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض مجموعة من الأفكار الرائعة والمدهشة لتزيين المنزل احتفالا بالعام الجديد ٢٠١٩.

أظهر مقطع الفيديو عددا من الأفكار البسيطة ودون تكاليف باهظة لصنع شجر الكريسماس وبابا نويل والألعاب التي تعلق في الشجرة وعلي باب المنزل وذلك باستخدام بعض الأغراض من المنزل.