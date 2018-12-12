كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - صانع فطائر يقدم عرضا مدهشا لجذب الزبائن - فيديو

قدم صانع فطائر هندي عرضًا مدهشًا أمام واجهة محله، في محاولة منه لجذب الزبائن. واعتمد البائع على قذف فطيرة في الهواء بعيدًا عنه، ثم التقاطها ببراعة دون أن تسقط، مكررا ذلك عدة مرات، إلى أن علقت الفطيرة في النهاية بأحد الأسلاك المعلقة، لتنضم لواحدة أخرى اتخذت نفس النهاية قبلها.

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