كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - محافظ القاهرة: إعادة النظر في الجزر الوسطى بطرق العاصمة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور يتم العمل على إيجاد حل لإشكاليات الاختناقات المرورية، وكذلك التأخير في تركيب الكاميرات، وكافة الخدمات على الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة.

وقال المحافظ: "كل الجزر الوسطى بطرق محافظة القاهرة في حاجة إلى إعادة النظر، مع الحفاظ على المكون الخضري"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على توسعة طريق جسر السويس، بعد تم نقل بعض المعوقات، قائلا: "لكن ما أُثير بشأن الجزيرة الوسطى سيتم دراسته بشكل دقيق".

وأكد اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الإدارة لديها دراسة كاملة بشأن الأوضاع المرورية بمنطقة عين شمس، ويتم العمل تدريجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، متضمنة رفع الكفاءة والإنارة للطرق وإشكاليات الجزر الوسطى، واقتراحات الإشارات والخدمات المرورية.

وأضاف أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، أن المكون الخضري مهم للغاية، وذلك يظهر جليا في المدن والعواصم الكبرى الحضارية حيث يوجد مكون خضري يساعد في التجميل، مشيرا إلى أن هذا المكون قد لا يكون "نجيله"، وقد يكون من مكونات تغطية التربة مثل دبي، وهذا غير مكلف خاصة في المياه.

ويأتي ذلك بعد اقتراح النائب يسري الأسيوطي، بإزالة الجزيرة الوسطى بطريق جسر السويس، لحل مشكلة الاختناقات المرورية.