كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - نيكي ميناج تشجع حبيبها علي اغتصاب البنات

مؤخرا، تعرضت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج لانتقادات حادة وهجوم عنيف من قبل جمهورها فور إعلان علاقتها العاطفية مع جبيبها الجديد كينيث بيتي. نشرت المغنية الأمريكية صورة لها برفقة حبيبها الجديد منذ أيام، معلنة عن علاقة عاطفية جديدة في حياتها، وظهرت ميناج في الصورة وهي تحتضن حبيبها، وعبر العديد من متابعيها عن رفضهم لتلك العلاقة لاسيما أن كينيث بيتي تمت إدانته من قبل بمحاولة اغتصاب قاصر عام 1995.

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