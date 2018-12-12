كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - مايا مرسي تستقبل جلين مايلز سفير استراليا

استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة السيد جلين مايلز سفير استراليا فى مصر ، حيث تعد هذه زيارتة الاولى للمجلس منذ توليه مهام منصبه فى مصر.

رحبت رئيسة المجلس بالسيد جلين مايلز ، واشادت بالشراكة مع السيد نيل هوكنز السفير الاسترالى السابق فى مصر ، وأستعرضت تشكيل المجلس ومهامه ، ودوره فى التمكين الإقتصادى والاجتماعى للمرأة، مؤكدة إيمان القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية دور المرأة فى المجتمع ، وهذا تجلى فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، العام الذى تضمن ايضا اطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " ، والتى تعتبر من أوائل الاستراتيجيات فى الوطن العربى والعالم التى تضع المرأة على خطة التنمية المستدامة كفاعل وشريك.

كما أوضحت رئيسة المجلس أن المرأة في مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، كما تم تغليظ عقوبة التحرش في الأربع أعوام الأخيرة ، وأكدت حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية في ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك ، حيث شهدت الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا في مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء في البرلمان ، ووصولها الى منصب المحافظ وغيرها من المناصب الهامه.

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن برنامج “سيدات تقود المستقبل” الذى تم اطلاقه فى أكتوبر من عام 2017 ، وهو أول إتفاق من نوعه بين المجلس و البنك المركزي المصرى و مجلة أموال الغد ، ويستهدف تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة في مختلف قطاعات الدولة ، عبر منهج عملى من نخبة من القياديات ، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل المرأة المصرية على القيادة وتمكينها من اكتساب الخبرات اللازمة لتكون مؤهلة للعمل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد أبدى السيد جلين مايلز اعجابه الشديد بهذا البرنامج ، معربا عن تطلعه للاستفادة من تجربه المجلس به.

هذا وقد أبدى السيد جلين مايلز إعجابه بالجهود التى قام بها المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى للنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وبالتعاون مع شبكة من المتطوعين لتوصيل رسائل المجلس الى المرأة بجميع محافظات الجمهورية.