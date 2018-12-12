كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - خالد عبد الغفار : المستشفيات الجامعية تخدم 18 مليون مواطن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية بكليات الطب على مستوى الجمهورية؛ تخدم 18 مليون مريض.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال افتتاح تجديدات كلية الطب بجامعة عين شمس، ومستشفى الدمرداش الجامعي اليوم الأربعاء، في حضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة؛ أن التوسعات الخاصة بالمستشفيات كبيرة، ويوجد عدد كبير من الأسرة لخدمة جميع التخصصات الطبية.

وأكد «عبد الغفار» أن الافتتاحات شملت أقسام الأشعة، والجراحة، والمدرجات، والأورام، مضيفا أن كلية طب عين شمس تقدم خدمة تعليمية متميزة، بالإضافة إلى أن نظام التعليم الطبي متميز، خاصة مع تطبيق نظام جديد حاليًّا (خمس سنوات+ عامين تدرب)، موضحا أن كلية طب عين شمس مصنفة ضمن أفضل 400 كلية على مستوى العالم.