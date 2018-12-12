كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - برعاية الجامعة البريطانية.. إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ ٢٤ للكيمياء

تحت رعاية الجامعة البريطانية في مصر، بدأت فعاليات المؤتمر المصري الدولي الرابع والعشرين فى الكيمياء، والذى تنظمه الجمعية الكيميائية المصرية، بالتعاون مع الجامعة البريطانية، بحضور الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ورئيس الجمعية الكيميائية المصرية وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور محمد الشهير، وكيل كلية الهندسة بالجامعة البريطانية ورئيس قسم الهندسة الكيميائية، وهدى الأنصاري، ممثل اتحاد الكيميائين العرب، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

افتتحت أعمال المؤتمر مساء أمس حيث تستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام بحضور نخبة من العلماء والباحثين من أساتذة الجامعات المصرية والمراكز البحثية وبعض المتخصصين من القوات المسلحة، وعدد من الباحثين من دول أجنبية، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، ونيجيريا، إلى جانب علماء وباحثين من الجامعات العربية.

ويستهدف المؤتمر، مناقشة أهم القضايا والمجالات التى تستخدم فيها الكيمياء فى حل مشاكل وقضايا المجتمع، من خلال الجديد من الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء وتطبيقاتها والدور الذى تلعبه الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء، وأيضا خلق منتجات جديدة تعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المجتمع، والتي تؤدى بدورها إلى التنمية المستدامة فى الدول النامية.

كما يناقش المؤتمر عدداً من الأبحاث العلمية التي تدعم البحث العلمي فى مصر، وتساهم فى تعزيز مجالات التعاون مع الجهات العلمية الخارجية.

وتتطرق أبحاث المؤتمر إلى التخصصات المعاصرة فى مجال الكيمياء، منها تكنولوجيا النانو، والكيمياء الخضراء والنظيفة، والطاقة، وكيمياء النسيج، والكيمياء العضوية والفيزيائية والبيولوجية والتحليلية.